consob spunta il nome di di noia

Voci di possibili cambi di leadership alla Consob coinvolgono il nome di Di Noia. Le indiscrezioni suggeriscono che alcuni candidati vengono valutati come figurine da scambiare tra vari incarichi. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli su eventuali nomine imminenti. La situazione resta sotto osservazione mentre si fanno ipotesi sui prossimi passaggi in vista di eventuali riorganizzazioni interne.

A origliare le voci che riguardano nuovi, possibili scambi di poltrone viene il dubbio che a volte i papabili siano considerati un po’ come le figurine Panini che si scambiano da un posto all’altro. Prendiamo per esempio la Consob. La successione a Paolo Savona è ancora in alto mare tanto che il 13 luglio, la relazione annuale sarà presentata dalla commissaria anziana in carica Chiara Mosca. Dal tira e molla su Freni alla carta Osnato. È dall’8 marzo che in Consob si naviga a vista, con candidati bruciati clamorosamente, altri come Federico Freni affossati dai dissidi tra alleati e qualcuno come Marco Osnato che si è sfilato dalla competizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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