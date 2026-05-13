Consob Freni si sfila dalla corsa alla presidenza I no di Forza Italia e la reazione di Giorgetti Si riapre il fronte nel governo | il nome che può piacere a Tajani

Il sottosegretario all’Economia ha annunciato di non voler più concorrere per la presidenza della Consob. La decisione arriva dopo il rifiuto di Forza Italia di sostenere la sua candidatura e la reazione di un ministro del governo. La rinuncia apre nuovamente il dibattito sulla possibile scelta di un nome che possa incontrare il gradimento di alcuni esponenti politici, tra cui il presidente del Parlamento europeo.

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni rinuncia ufficialmente alla candidatura per la guida della Consob. L’annuncio arriva direttamente dal diretto interessato, che a Repubblica sintetizza la decisione con poche parole: «Faccio un passo indietro». La scelta, riferisce ancora il quotidiano diretto da Mario Orfeo, sarebbe già stata comunicata alla premier Giorgia Meloni, al ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti e al segretario della Lega Matteo Salvini. L’Ansa ha confermato la ricostruzione, citando fonti di governo. Il veto di Tajani e la frenata di Forza Italia. La corsa di Freni verso l’Authority dei mercati finanziari era partita ufficialmente il 20 gennaio, quando Giorgetti aveva avanzato il suo nome nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Open.online

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