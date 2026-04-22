Nomine | Meloni chiude il dossier sottosegretari ancora al palo il via libera a Freni per la Consob E sul tavolo spunta l’Antitrust

Il governo ha completato le nomine dei sottosegretari, ma alcune decisioni importanti sono ancora in sospeso. In particolare, resta in attesa il via libera per un incarico alla Consob, mentre si discute anche di un possibile intervento dell’Autorità antitrust su recenti questioni. La situazione si mantiene fluida e alcune scelte chiave devono ancora essere ufficializzate.

Il cerchio sui sottosegretari alla fine si è chiuso, ma all’appello mancano ancora alcune nomine pesanti. Dopo settimane di rinvii, trattative e caselle lasciate scoperte, Giorgia Meloni ha completato il pacchetto del sottogoverno e rimesso in ordine la squadra dopo il terremoto politico del post referendum, con l’uscita di Daniela Santanchè e Andrea Delmastro. Il Consiglio dei ministri ha nominato Paolo Barelli sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento (accanto all’altra azzurra Matilde Siracusano ), Massimo Dell’Utri agli Esteri, Alberto Balboni alla Giustizia, Mara Bizzotto alle Imprese e al made in Italy e Giampiero Cannella alla Cultura.🔗 Leggi su Open.online

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