Consiglieri regionali alba in aula | dibattito fiume sul bilancio di previsione 2026

Notizia in breve

I consiglieri regionali della Toscana hanno lavorato fino all’alba per discutere la seconda variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Il dibattito, durato diverse ore, si è concentrato sulla proposta di bilancio e si è concluso con l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2026 a maggioranza. La seduta ha visto un confronto intenso tra i presenti, con interventi e votazioni che si sono protratte fino alle prime ore del mattino.