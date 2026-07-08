Consiglieri regionali alba in aula | dibattito fiume sul bilancio di previsione 2026
I consiglieri regionali della Toscana hanno lavorato fino all’alba per discutere la seconda variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Il dibattito, durato diverse ore, si è concentrato sulla proposta di bilancio e si è concluso con l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2026 a maggioranza. La seduta ha visto un confronto intenso tra i presenti, con interventi e votazioni che si sono protratte fino alle prime ore del mattino.
Firenze, 8 luglio 2026 – Lavoro senza sosta, fino all'alba, per i consiglieri regionali della Toscana: il dibattito, incentrato sulla seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ha poi portato all'approvazione a maggioranza del Defr 2026. Il pacchetto di interventi all'esame dell'assemblea legislativa comprende anche i provvedimenti normativi collegati che non sono stati ancora votati. La discussione, avviata nel pomeriggio di ieri, è proseguita ad oltranza in seduta notturna fino a poco dopo le 5 di questa mattina. A quel punto, la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha chiesto la convocazione della Conferenza programmazione lavori (Cpl) per determinare l'iter dei passaggi successivi e la gestione del proseguimento della sessione d'aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Assestamento di bilancio
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