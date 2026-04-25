Il Consiglio comunale ha approvato una modifica al bilancio di previsione per il periodo 2026-2028. La variazione prevede un avanzo di circa 3 milioni di euro, che saranno utilizzati per finanziare nuovi investimenti e progetti. La decisione riguarda la gestione finanziaria dell’ente per i prossimi anni e permette l’avvio di iniziative specifiche. La delibera è stata approvata durante la seduta consiliare.

Il Consiglio comunale di Colle ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026–2028. La manovra evidenzia un avanzo disponibile di poco meno di 3 milioni euro che saranno destinati a investimenti e progettualità. Particolarmente rilevante è la componente degli investimenti, che riguarda interventi diffusi su tutto il territorio comunale: manutenzioni straordinarie sugli edifici pubblici; lavori su musei e impianti sportivi; interventi sul parco fluviale dell’Elsa per 40mila euro, opere stradali, implementazione della videosorveglianza nelle aree più delicate per 60mila euro e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei servizi digitali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Approvato in Consiglio il bilancio di previsione 2026-28

Approvato il bilancio di previsione 2026 2028 dal consiglio comunale di Bivona

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Comunicato Stampa: Approvato bilancio regionale di previsione 2026- 28.La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

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