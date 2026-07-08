Il Comune della Spezia e Coldiretti si sono incontrati ieri a Palazzo per discutere della tutela del marchio Made in Italy. Presenti il sindaco, il direttore di Coldiretti La Spezia e Genova, il presidente di Coldiretti La Spezia e il segretario di zona. L'incontro ha riguardato questioni legate alla protezione e alla promozione del marchio e alla difesa dei prodotti locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati del confronto.

Comune della Spezia e Coldiretti a confronto ieri mattina a Palazzo, con l’incontro tra il sindaco Pierluigi Peracchini, il direttore Coldiretti La Spezia e Genova Andrea Branda, Marco Lucchi presidente Coldiretti La Spezia, e Andrea Gattini, segretario di zona La Spezia. "Le normative sul codice doganale introdotte dall’Ue consentono a prodotti provenienti dall’estero di riportare la dicitura Made in Italy purché l’ultima trasformazione sostanziale avvenga nel nostro Paese: questo ha un impatto estremamente negativo sulle eccellenze del nostro territorio, una su tutti la filiera agroalimentare – dice il sindaco –. Per questo motivo, è importante intervenire in maniera tempestiva, per tutelare i nostri consumatori che hanno il dovere e il diritto di sapere cosa troveranno a tavola, al supermercato, al ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confronto tra Comune e Coldiretti: "Tutela del marchio Made in Italy"

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