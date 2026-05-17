Il Consiglio approva la mozione a tutela del ’Made in Italy’ e sostiene Coldiretti

Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato una mozione che chiede una revisione della normativa europea relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari. La proposta mira a rendere più visibile e comprensibile l’indicazione dell’origine delle materie prime impiegate nei prodotti alimentari. La mozione è stata presentata nell’ambito di una discussione più ampia sulla tutela del ’Made in Italy’ e ha ottenuto il sostegno dell’amministrazione comunale. La decisione segue un crescente interesse per la trasparenza nel settore alimentare.

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