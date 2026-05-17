Il Consiglio approva la mozione a tutela del ’Made in Italy’ e sostiene Coldiretti
Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato una mozione che chiede una revisione della normativa europea relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari. La proposta mira a rendere più visibile e comprensibile l’indicazione dell’origine delle materie prime impiegate nei prodotti alimentari. La mozione è stata presentata nell’ambito di una discussione più ampia sulla tutela del ’Made in Italy’ e ha ottenuto il sostegno dell’amministrazione comunale. La decisione segue un crescente interesse per la trasparenza nel settore alimentare.
Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato una mozione per chiedere una revisione della normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari, con l’obiettivo di rendere più chiara e trasparente l’indicazione dell’origine delle materie prime utilizzate. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, nasce dall’esigenza di tutelare i produttori agricoli italiani e garantire ai consumatori informazioni corrette sulla provenienza degli alimenti. Attualmente, infatti, la normativa europea consente di attribuire l’origine di un prodotto all’ultimo Paese in cui è avvenuta una trasformazione sostanziale, anche quando le materie prime provengono interamente dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Consiglio comunale Cornuda: bilancio, opere pubbliche e tutela del Made in Italy @valdotv
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