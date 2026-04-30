Il ministro dell’agricoltura ha incontrato il commissario europeo Várhelyi per discutere di questioni legate al settore agroalimentare. Durante l’incontro sono stati affrontati temi come l’aumento dei controlli sui residui di fitofarmaci, la necessità di garantire reciprocità negli scambi commerciali e la tutela del sistema europeo contro la concorrenza di Paesi terzi. La discussione si è concentrata sulle strategie di tutela del Made in Italy e sulla difesa delle produzioni nazionali.

Più controlli sui residui di fitofarmaci, garanzia di reciprocità negli scambi commerciali e protezione del sistema agroalimentare europeo contro la concorrenza sleale dei Paesi terzi. Sono queste le richieste presentate dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Commissario europeo per la Salute e il benessere degli animali, Olivé Várhelyi. I due si sono confrontati al Masaf, affrontando diversi temi di rilevanza nazionale e continentale. Durante il vertice, il titolare di via XX settembre ha spiegato che «se l’Unione Europea permette l’importazione di alimenti trattati con fitofarmaci vietati ai nostri agricoltori, allora deve presumere che tali prodotti siano sicuri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lollobrigida incontra il commissario Ue Várhelyi: Made in Italy e strategia di tutela al centro del confronto

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