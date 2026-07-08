conferimenti puntuali al centro dei rifiuti le ravacce

Centro di raccolta "Le Ravacce": al via le nuove regole per accessi e conferimenti. Introdotti limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti urbani e controlli più efficaci sugli accessi, al fine di garantire la regolarità del servizio e la tutela ambientale. Entra nel vivo l’applicazione del nuovo Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dal Comune di Bagni di Lucca in conformità alle direttive dell’ Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa. Il provvedimento, strutturato per ottimizzare le modalità di gestione dei flussi e garantire la massima efficienza dei servizi ambientali sul territorio, introduce importanti novità operative che riguardano l’utilizzo del Centro di Raccolta "Le Ravacce". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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