Da questa sera, mercoledì 8 luglio, sarà disponibile un parcheggio custodito gratuito per le biciclette durante i concerti a San Siro. L’area, situata davanti all’ex ippodromo del trotto a nord dello stadio, offre 500 posti per chi desidera raggiungere l’evento in bici. La struttura sarà aperta per tutto il mese di luglio, garantendo un punto di sosta sicuro e gratuito per i partecipanti ai concerti.

Milano – Da questa sera, mercoledì 8 luglio, chi vorrà andare in bicicletta a un concerto in programma a luglio a San Siro, potrà contare su un'area di parcheggio custodita gratuita con 500 posti a nord dello stadio, davanti all 'ex ippodromo del trot to. M-I Stadio coprirà le spese, e Scintilla Cicloprogett i custodirà il parcheggio che sarà aperto il giorno dei concerti (a partire da stasera con Sfera Ebbasta ) dalle 13.00 a un'ora dopo la fine degli spettacoli. "Con questo accordo rendiamo San Siro più accessibile durante i grandi eventi. Offrire un parcheggio gratuito e custodito per le biciclette significa dare a cittadine e cittadini... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerti a San Siro: per tutto luglio un parcheggio custodito gratuito per le bici

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San Siro 19 luglio 1980 60.000 spettatori

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