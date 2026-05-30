A Milano sono stati annunciati 32 concerti allo stadio di San Siro, con modifiche ai trasporti e alle regole di parcheggio. Dopo gli eventi, gli orari dei mezzi pubblici saranno rivisti per facilitare gli spostamenti. Sono state introdotte nuove norme per prevenire il parcheggio selvaggio, con controlli più stringenti e aree dedicate ai veicoli. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle modifiche ai cittadini e ai visitatori.

? Punti chiave Come cambieranno gli orari dei mezzi pubblici dopo i concerti?. Quali sono le nuove regole per evitare il parcheggio selvaggio?. Perché i residenti del quartiere sono contrari al nuovo piano?. Come farà il Comune a gestire migliaia di persone contemporaneamente?.? In Breve Uso mezzi pubblici salito al 32% con riduzione sosta su strada al 42%.. Massimiliano Favoti del Coordinamento Parco Ovest critica tempistiche piano per 6 giugno.. Eventi devono terminare entro le 23.30 per evitare sovrapposizioni tra le tre location.. M1 e M5 restano attive fino alle 01.00 per concerti allo Stadio Meazza.. Il Comune di Milano ha presentato ieri pomeriggio in commissione il piano per gestire i 32 concerti previsti tra giugno e settembre nelle tre strutture dell’area di San Siro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, piano per 32 concerti a San Siro: meno auto e più mezzi

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