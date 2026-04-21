Sfida medica a Novara | due tumori rimossi e ricostruito l’esofago

A Novara, un uomo di circa 75 anni si è sottoposto a un intervento chirurgico complesso che ha previsto la rimozione di due tumori e la ricostruzione dell’esofago. L’operazione, durata diverse ore, è stata eseguita con successo e ora il paziente si trova in fase di recupero. La procedura ha coinvolto un team di specialisti e ha richiesto strumenti e tecniche avanzate.

Un uomo di circa 75 anni è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico di estrema complessità presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, dove i chirurghi hanno dovuto gestire una doppia neoplasia e ricostruire il canale alimentare in assenza dello stomaco. L’operazione, conclusasi il 20 aprile 2026, ha protagonisti i professionisti della Chirurgia Generale dell’AOU, che hanno saputo coniugare la pratica clinica con le competenze accademiche fornite dall’Università del Piemonte Orientale. Il caso clinico presentato all’equipe novarese presentava sfide anatomiche quasi insormontabili per la chirurgia oncologica standard.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida medica a Novara: due tumori rimossi e ricostruito l’esofago Notizie correlate L'intervento "impossibile" all'ospedale di Novara: due tumori rimossi in un'unica operazioneIntervento chirurgico innovativo all'ospedale Maggiore di Novara, dove un paziente è stato operato per la rimozione di due tumori all'esofago e al... Tumore all’esofago, intervento robotico al San Pio: “Mi ha riportato alla vita”, il grazie del paziente all’equipe medicaUn paziente ha voluto testimoniare la sua esperienza di buona sanità indirizzando una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ospedale Maggiore di Novara brilla nella ricerca; L'intervento impossibile all'ospedale di Novara: due tumori rimossi in un'unica operazione; Novara, la chirurgia fa miracoli: rimosso un doppio tumore e ricostruita la via digestiva a un 75enne. Novara, la chirurgia fa miracoli: rimosso un doppio tumore e ricostruita la via digestiva a un 75enneUn caso clinico di estrema criticità, una doppia sfida oncologica e anatomica risolta grazie a un intervento chirurgico di altissima complessità e ingegneria medica. L’ospedale Maggiore segna un nuovo ... lavocedinovara.com Autismo, a Novara diagnosi da record ma il sistema frena sulle terapie: l’appello dei mediciRiconoscere i segnali prima possibile per poter intervenire quando il cervello del bambino è ancora altamente plastico e recettivo. È questa la sfida quotidiana affrontata dalla Neuropsichiatria Infan ... lavocedinovara.com Vocegiallorossa.it. . Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta Gian Piero Gasperini commenta la situazione in casa Roma prima della sfida con l’Atalanta: «Wesley si sente di poter giocare, la parte medica considera rischi». Guarda il video - facebook.com facebook