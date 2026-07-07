Due grandi tumori cistici del pancreas sono stati rimossi con successo in un ospedale di Cona. Le pazienti coinvolte sono state dichiarate in buona salute dopo l’intervento. I tumori, tra i più grandi mai documentati, erano di dimensioni eccezionali. La procedura chirurgica ha permesso l’asportazione totale dei tumori. Non sono stati segnalati complicazioni post-operatorie. Le pazienti si trovano attualmente in fase di recupero.

Cona (Ferrara), 7 luglio 2026 — Due tumori cistici del pancreas di dimensioni eccezionali, tra i più grandi mai documentati in ambito medico, sono stati rimossi con successo all' ospedale di Cona. Le masse, entrambe di circa 30 centimetri, hanno richiesto interventi chirurgici particolarmente complessi, eseguiti con tecnica tradizionale "a cielo aperto" dagli specialisti della Chirurgia d'Urgenza e della Chirurgia Robotica e Mininvasiva dell'Apparato Digerente. Le operazioni, effettuate alcuni mesi fa, hanno riguardato due donne di 41 e 51 anni. Entrambe sono state dimesse dopo pochi giorni con un decorso post-operatorio regolare e, a distanza di un anno, hanno completato anche il percorso di chemioterapia adiuvante previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimossi due enormi tumori del pancreas. “Le pazienti ora sono in ottima salute”

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