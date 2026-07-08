Non esiste una regola unica su quanto spesso lavare i jeans. La durata e la cura dipendono dall'uso e dalle preferenze personali. Alcuni esperti suggeriscono di lavarli dopo circa sei mesi o quando iniziano a puzzare o a mostrare macchie evidenti. Altri raccomandano di lavarli meno frequentemente, per preservarne il colore e la forma. Non c'è consenso universale, e le discussioni su metodi e tempistiche sono molto diffuse tra gli appassionati.

I jeans esistono da oltre centocinquant’anni, eppure regna ancora una sorprendente confusione su come prendersene cura. Basta scorrere uno dei tanti thread su rdenim, o qualsiasi altro angolo digitale popolato da appassionati del settore, per assistere a dibattiti interminabili sul modo “corretto” di lavare il proprio paio preferito. C’è chi sostiene che i jeans andrebbero lavati pochissime volte l’anno, chi evita del tutto il lavaggio e chi propone metodi alternativi: congelarli, immergerli in acqua salata, strofinarli con sabbia di mare. La verità, per chi cerca una risposta semplice, è che non esiste. La frequenza dipende da quanto li indossi, dal tipo di denim e dall’aspetto che desideri ottenere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con quale frequenza bisogna lavare i jeans?

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How often should you be washing your sheets and jeans | Today Show Australia

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