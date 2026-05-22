Carlo Petrini | Bisogna sostituire l’economia del profitto con un’economia dei beni comuni e delle relazioni L’uomo è per sua natura sociale | bisogna rilanciare le botteghe o i piccoli negozi di quartiere

Carlo Petrini ha espresso la necessità di cambiare approccio economico, passando da un modello basato sul profitto a uno orientato ai beni comuni e alle relazioni sociali. Sostiene che l’uomo, per sua natura, è un essere sociale e che è importante valorizzare le botteghe e i piccoli negozi di quartiere. Petrini invita a riflettere sul futuro, proponendo un rafforzamento delle comunità, delle osterie e dell’agricoltura locale, come elementi fondamentali per un nuovo percorso.

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Carlo Petrini è morto nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026. Aveva 76 anni. Ripubblichiamo l'intervista che ci rilasciò nel 2020, durante il Covid Petrini, domanda necessaria: che cosa succederà? «Ci sarà un ridimensionamento delle politiche liberiste. Confido in un futuro più sostenibile, in tasselli di nuova economia da non misurare solo attraverso il Pil. Che senso avrebbe ricostruire tutto come prima? Ci è data l’opportunità di fare un cambio di paradigma. Di reimpostare un sistema che dia più spazio ai territori e alle comunità. Quindi penso che le tematiche della sostenibilità e della sovranità alimentare diventeranno all’ordine del giorno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carlo Petrini: «Bisogna sostituire l’economia del profitto con un’economia dei beni comuni e delle relazioni. L’uomo è per sua natura sociale: bisogna rilanciare le botteghe o i piccoli negozi di quartiere» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Molinella: tre nuovi negozi e lavoro per rilanciare l’economia? Punti chiave Quali grandi catene apriranno i nuovi punti vendita a giugno? Come influirà l'arrivo di questi marchi sul lavoro locale? Chi potrà... Leggi anche: Guerra e riarmo, una giornata per la pace: "Bisogna contrastare l'economia bellica"