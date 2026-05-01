Domani si svolgono i playoff di serie C, un momento decisivo per le 28 squadre in corsa. Tra queste, ci sono le formazioni che cercano di superare gli avversari per conquistare un posto nella fase successiva, mentre altre si preparano a salutare la stagione. La finale dello scorso anno tra Ternana e Pescara ha segnato il punto più alto di questa fase, che quest’anno si presenta ancora più combattuta.

Ventotto concorrenti, alla fine farà festa solo uno. Sono i playoff di serie C, quelli che un anno fa hanno consacrato il girone B con la finale fra Ternana e Pescara. E la Vis arrivata fino ai quarti dopo aver seminato avversari e primati, degno suggello al miglior campionato della storia biancorossa. Allora, si era arrivati alla post season sullo slancio del 6° posto, stavolta con un 10° assai meno gratificante, anche per il fatto di aver perso malamente 4 delle ultime 5 di campionato. E l’ultima "nel modo che ancor offende." Juventus NG-Vis Pesaro al primo turno di girone, in gara secca ad Alessandria, domenica alle 20,45. Non è certo pronostico chiuso, sebbene i bianconeri abbiano due risultati su tre a favore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, verso il match con la Juve Next. Bianconeri zeppi di talenti e l’onta da lavare

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