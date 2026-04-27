Arezzo, 27 aprile 2026 – Il concorso “#Copri e scopri la copertina” ha riscosso grande attenzione tra studenti e membri della comunità, coinvolgendo diverse scuole e spazi pubblici. L’iniziativa ha visto protagonisti libri, creatività e immaginazione, con numerosi partecipanti che hanno presentato elaborati artistici e proposte di copertine di testi. La manifestazione si è svolta in vari luoghi, attirando un pubblico variegato e mostrando l’interesse per l’arte e la cultura tra giovani e adulti.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Non poteva riscuotere maggiore partecipazione il concorso “#Copri e scopri la copertina”, promosso dal gruppo Progetto Lettura dell’Associazione LiberArte e rivolto agli alunni e alle alunne degli istituti comprensivi sangiovannesi, dalla scuola dell’infanzia fino alle prime classi della scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì scorso nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, in occasione della Giornata Internazionale del Libro, confermando il crescente successo di un’iniziativa giunta alla terza edizione e ormai diventata un appuntamento atteso nel panorama educativo e culturale cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni, successo per “#Copri e scopri la copertina”: libri, creatività e immaginazione protagonisti tra scuola e comunità

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