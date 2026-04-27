San Giovanni successo per #Copri e scopri la copertina | libri creatività e immaginazione protagonisti tra scuola e comunità

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 aprile 2026 – Il concorso “#Copri e scopri la copertina” ha riscosso grande attenzione tra studenti e membri della comunità, coinvolgendo diverse scuole e spazi pubblici. L’iniziativa ha visto protagonisti libri, creatività e immaginazione, con numerosi partecipanti che hanno presentato elaborati artistici e proposte di copertine di testi. La manifestazione si è svolta in vari luoghi, attirando un pubblico variegato e mostrando l’interesse per l’arte e la cultura tra giovani e adulti.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Non poteva riscuotere maggiore partecipazione il concorso “#Copri e scopri la copertina”, promosso dal gruppo Progetto Lettura dell’Associazione LiberArte e rivolto agli alunni e alle alunne degli istituti comprensivi sangiovannesi, dalla scuola dell’infanzia fino alle prime classi della scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì scorso nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, in occasione della Giornata Internazionale del Libro, confermando il crescente successo di un’iniziativa giunta alla terza edizione e ormai diventata un appuntamento atteso nel panorama educativo e culturale cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

san giovanni successo per copri e scopri la copertina libri creativit224 e immaginazione protagonisti tra scuola e comunit224
© Lanazione.it - San Giovanni, successo per “#Copri e scopri la copertina”: libri, creatività e immaginazione protagonisti tra scuola e comunità

Notizie correlate

Leggi anche: Bibione: al Faro di Punta Tagliamento una mostra tra libri, nuvole e immaginazione

Pet Therapy a scuola: un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esperienza intensa e coinvolgente ha visto protagoniste le classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le veglia di preghiera per le vocazioni a San Giovanni in Laterano; Sesto San Giovanni, asili nido 2026/2027: online la graduatoria provvisoria; Su Play2000 la veglia per le vocazioni dalla Basilica di San Giovanni a Roma; La veglia per il clero a San Giovanni in Laterano, questa sera.

PLAY OUT Calcio: l’ASD San Giovanni vince e vola ai play out, Real sconfitto ma già salvoGiornata dai due volti per le squadre di San Giovanni, tra il successo dell’ASD San Giovanni R. e la sconfitta del Real San Giovanni ... statoquotidiano.it

Sauze d'Oulx, successo per la festa patronale di San GiovanniSuccesso per la festa patronale di San Giovanni a Sauze d'Oulx, che ha premiato il grande impegno messo in campo dai SanGiovannini, il comitato spontaneo dei giovani di Sauze che si tramanda di ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.