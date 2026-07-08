Il consiglio comunale di Sarno è stato sciolto, aprendo una fase di attenzione sulla gestione locale. La decisione ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti politici, tra cui un esponente di Fratelli d’Italia che ha criticato gli slogan e chiesto azioni concrete. La situazione ha portato alla luce la necessità di un dibattito più ampio sul futuro amministrativo del territorio, coinvolgendo diverse forze politiche e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scioglimento del consiglio comunale di Sarno apre una fase di profonda riflessione politica e civile che deve superare i confini delle singole appartenenze partitiche per rimettere al centro il futuro del territorio. È questo il monito lanciato da Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che interviene su una delle pagine più buie della storia recente della città, invocando un comune senso di responsabilità istituzionale. Secondo l’esponente della destra sarnese, il momento attuale richiede di accantonare i toni accesi dello scontro politico per concentrarsi sulla ricostruzione morale e amministrativa della comunità, ponendo come pilastri inamovibili il rispetto delle regole e la trasparenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Sarno sciolto, Sirica (FdI): “Basta slogan”

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OMICIDIO A SARNO, SALUMIERE UCCISO NELLA SUA ATTIVITÀ - SERVIZIO TG DEL 03/02/2026

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