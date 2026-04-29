Emergenza miasmi a Sarno Sirica FdI | Città ostaggio delle solite promesse

A Sarno, i residenti continuano a segnalare la presenza di forti miasmi che si diffondono in tutta la città, creando disagio e preoccupazione. La questione è tornata al centro dell’attenzione con interventi di esponenti politici che criticano le promesse non mantenute per risolvere il problema. La situazione è ormai diventata un fatto quotidiano, con segnalazioni che si susseguono senza soluzione di continuità.

Tempo di lettura: 2 minuti Si torna a sollevare l’attenzione sulla problematica, ormai quotidiana, legata ai cattivi odori e alla presunta qualità dell’aria compromessa nelle zone di via Ingegno e Masseria della Corte, una situazione che – secondo quanto segnalato dai residenti – risulterebbe ulteriormente aggravata dall’aumento delle temperature. A intervenire è il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno, Enrico Sirica, che richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale su una tematica già oggetto, in passato, di annunci pubblici relativi a possibili strumenti di monitoraggio ambientale. “Le segnalazioni che arrivano dai cittadini di via Ingegno e Masseria della Corte non possono più essere ignorate.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza miasmi a Sarno, Sirica (FdI): “Città ostaggio delle solite promesse” Notizie correlate Sarno, Sirica (FdI) contro l'aumento delle strisce bluIl consigliere d'opposizione denuncia la mancanza di pianificazione e definisce l'espansione dei parcheggi a pagamento una "tassa indiretta" sui... Sarno, degrado in via Falciani: la denuncia di Sirica (Fdi)Il consigliere FdI Sirica chiede mappatura, cronoprogramma e fondi dedicati per l'abbattimento delle barriere architettoniche.