Como violentò una commessa del supermercato | condannato a 9 anni
Un uomo è stato condannato a nove anni di reclusione per aver violentato una commessa in un supermercato di Cantù. La vittima era stata tormentata per due mesi, con atteggiamenti ossessivi, regali indesiderati e continue molestie sul luogo di lavoro. La situazione è culminata con un'aggressione e la violenza sessuale. La sentenza è stata emessa dopo il processo, che ha accertato le responsabilità dell’imputato.
Cantù (Como) – Da due mesi la tormentava, raggiungendola nel supermercato in cui lavorava, fissandola di continuo e facendole regali non graditi. Fino ad aggredirla e violentarla. Fatti avvenuti tra settembre e novembre, che avevano condotto in carcere Muhammad Naeem Abbasi, pakistano di 34 anni domiciliato a Bregnano, ora condannato a 9 anni di reclusione con rito abbreviato, per violenza sessuale, lesioni aggravate e stalking. L’uomo aveva preso di mira una commessa trentenne di un supermercato del Canturino, continuando a presentarsi nel negozio in cui la donna lavorava e fissandola o lanciandole sguardi strani, nonostante i colleghi della vittima lo invitassero ad andarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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