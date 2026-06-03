Insegue i ladri nel parcheggio del supermercato | commessa travolta dall' auto in fuga

Una commessa ha inseguito i ladri nel parcheggio di un supermercato dopo averli visti uscire con merce non pagata. I sospetti sono fuggiti con un’auto, travolgendo la donna mentre si avvicinavano alla vettura. La donna è rimasta ferita e soccorsa sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La fuga dei ladri e l’incidente sono stati registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Li ha visti aggirarsi tra gli scaffali del negozio mentre riempivano alcuni borsoni di merce. Quando ha capito che stavano per scappare senza pagare ha deciso di seguirli nel tentativo di recuperare la refurtiva. Una scelta coraggiosa che avrebbe potuto costare molto cara alla commesa.La vicenda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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