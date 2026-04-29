Un uomo di 46 anni, di origine afgana, è stato condannato a sei anni di carcere con rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari di Perugia. La sentenza riguarda un episodio in cui l’uomo è accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza asiatica in un locale abbandonato del centro storico della città. La vicenda si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario iniziato dopo le accuse rivolte all’uomo.

Sei anni di reclusione con rito abbreviato. È la sentenza del giudice per le udienze preliminari di Perugia nei confronti di un cameriere afgano di 46 anni, accusato di aver sequestrato e violentato una ragazza asiatica in un locale dismesso del centro storico di Perugia. L’uomo aveva scritto una lettera di scuse rivolte alla vittima che, dopo quanto accaduto, aveva lasciato la città cercando di cancellare quelle ore drammatiche e scegliendo anche di non costituirsi parte civile. L’episodio risale allo scorso mese di luglio. Secondo quanto ricostruito, i due si erano conosciuti in centro storico. Con la scusa di offrirle un possibile lavoro,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sequestrò e violentò una ragazza. Condannato a sei anni di carcere

I Claremont Murders: il serial killer di Perth

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