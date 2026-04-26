Una rapina violenta si è verificata ieri in un’edicolante nel centro di San Miniato. Le forze dell’ordine stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. La vicenda è stata commentata come un episodio di particolare gravità da parte delle associazioni di categoria locali. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali testimoni.

San Miniato, 26 aprile 2026 – “Un fatto di una gravità inaudita ”, dicono Confcommercio Provincia di Pisa e lo Snag provinciale per quello che è successo venerdì mattina, intorno alle 7, a San Miniato Basso quando l’ edicolante Giovanni Elefante è stato aggredito da uno o più malviventi (aspetto è al vaglio degli inquirenti) che l’hanno colto alle spalle, incappucciato e picchiato con brutalità – mentre stava mettendo a posto i giornali appena arrivati – lasciandolo a terra ferito. https:www.lanazione.itpontederacronacarapina-edicola-ye7v6cz5 Le indagini. Sulla vicenda ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri di San Miniato che, accorsi sul posto insieme ai soccorsi, hanno immediatamente avviato gli accertamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rapina violenta all’edicolante, al vaglio le telecamere della zona. “Un fatto di una gravità inaudita”

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