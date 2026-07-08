Commercio Vivaldini FdI | Accordo Ue-Messico strategico tutela Made in Italy e diritti fondamentali

Un accordo tra l’Unione Europea e il Messico, recentemente aggiornato, include aspetti economici, industriali e di cooperazione strategica. La vice presidente di una delegazione del Parlamento europeo ha affermato che l’intesa tutela il Made in Italy e i diritti fondamentali. La discussione si è svolta durante una sessione plenaria del Parlamento europeo dedicata alla ratifica del nuovo accordo.

“L’accordo globale modernizzato con il Messico non è solo economico, ma anche strategico, industriale e di cooperazione”. Lo ha detto l’eurodeputata Mariateresa Vivaldini (FdI-Ecr), vicepresidente della delegazione per le relazioni con il Messico, a margine della plenaria del Parlamento europeo sul nuovo accordo Ue-Messico. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Commercio, Vivaldini (FdI): Accordo Ue-Messico strategico, tutela Made in Italy e diritti

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