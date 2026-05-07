Ue Fiocchi FdI | Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in Italy

Il deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato l'importanza della tracciabilità e dei consorzi per tutelare il Made in Italy nel settore agroalimentare. In un intervento a Bruxelles, ha evidenziato che controllare la filiera è essenziale per contrastare la concorrenza proveniente da fuori dell’Unione Europea. La proposta si concentra sulla necessità di sistemi di verifica più rigorosi e sulla collaborazione con i consorzi di settore.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Per proteggere il Made in Italy e la competitività della filiera agroalimentare italiana dalla concorrenza extra-Ue è fondamentale il controllo della filiera ed è importante il ricordo a consorzi. Lo dichiara Pietro Fiocchi, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel corso del quale si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. "È bellissimo fare un marchio italiano spettacolare, ma se...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Fiocchi (FdI): "Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in Italy" Notizie correlate "Proteggere produzioni agricole Made in Italy", sì a odg in Comune a BariPer la Coldiretti Puglia, diverse nome europee "risultano inadeguate e carenti a evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che... Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. Panoramica sull’argomento Ue, Fiocchi (FdI): Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in ItalyCosì l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), a margine del convegno 'L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe' organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di Soci ... adnkronos.com Pesca: l’allarme di Cavedagna (FdI) sulla burocrazia UEL'eurodeputato Cavedagna interroga la Commissione UE sulla tracciabilità digitale: A Cesenatico e Rimini imprese soffocate dalla burocrazia. Servono regole sostenibili per la pesca. livingcesenatico.it