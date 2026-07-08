Vannacci si è presentato come figura di riferimento tra i dipendenti di due grandi aziende milanesi dei servizi pubblici. Nelle ultime settimane, sono stati segnalati incontri e attività di proselytismo tra i lavoratori di Atm, l’azienda di trasporto pubblico, e Amsa, quella dedicata alla raccolta rifiuti. Questi incontri hanno portato all’inserimento di membri di Futuro Nazionale all’interno delle strutture di queste aziende, segnando un avvicinamento tra il movimento e il personale operativo.

Milano – Per Futuro Nazionale è un passaggio che ufficializza l’ingresso nei luoghi di lavoro, preceduto da attività d i proselitismo tra i dipendenti di due colossi milanesi dei servizi: Atm, l’azienda del trasporto pubblico locale, e Amsa, che si occupa invece di raccolta rifiuti e igiene urbana. Si sono costituiti infatti nei giorni scorsi due comitati milanesi del partito lanciato dal generale Roberto Vannacci dopo l’uscita dalla Lega, formati da “iscritti e simpatizzanti” tra i lavoratori delle due società partecipate dal Comune di Milan o. L’obiettivo? Portare avanti battaglie sulla sicurezza per lavoratori, come gli autisti di bus e tram che “subiscono aggressioni, insulti e prevaricazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comitati di Futuro Nazionale in Atm e Amsa: Vannacci fa proseliti nelle municipalizzate milanesi

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