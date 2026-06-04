Tutti gli uomini e le donne di Roberto Vannacci Chi sono i capi dei comitati di Futuro Nazionale a Milano

A metà giugno, un generale ha convocato a Roma i rappresentanti dei comitati di Futuro Nazionale provenienti da diverse città italiane. Secondo quanto dichiarato, i delegati rappresentano circa 60.000 iscritti. L'incontro è finalizzato alla strutturazione ufficiale del partito, che si svolgerà con una convention. I capi dei comitati regionali e locali parteciperanno alla riunione, che si terrà nella capitale.

A metà giugno il generale Roberto Vannacci radunerà a Roma i delegati dei comitati disseminati ormai in tutta Italia, rappresentanti (dice lui) di 60mila iscritti a Futuro Nazionale, per la convention con cui il partito verrà strutturato. Un congresso di fondazione, né più né meno, ma di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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