Tutti gli uomini e le donne di Roberto Vannacci Chi sono i capi dei comitati di Futuro Nazionale a Milano
A metà giugno, un generale ha convocato a Roma i rappresentanti dei comitati di Futuro Nazionale provenienti da diverse città italiane. Secondo quanto dichiarato, i delegati rappresentano circa 60.000 iscritti. L'incontro è finalizzato alla strutturazione ufficiale del partito, che si svolgerà con una convention. I capi dei comitati regionali e locali parteciperanno alla riunione, che si terrà nella capitale.
A metà giugno il generale Roberto Vannacci radunerà a Roma i delegati dei comitati disseminati ormai in tutta Italia, rappresentanti (dice lui) di 60mila iscritti a Futuro Nazionale, per la convention con cui il partito verrà strutturato. Un congresso di fondazione, né più né meno, ma di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez
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Gli italiani non hanno bisogno di slogan, ma di risposte. A Roberto Vannacci diciamo che il centrodestra preferisce lavorare e dare soluzioni concrete. Sull’amore per l’Italia siamo tutti d’accordo: il patriottismo, però, si dimostra con serietà e responsabilità, affro facebook
Celebriamo 80 anni della nostra Repubblica. Una storia fatta ogni giorno dagli italiani. Un destino scolpito ogni ora da uomini, donne, lavoratori, pensionati, studenti, artigiani, agricoltori, patrioti e imprese che, nonostante le difficoltà, non si arrendono mai. Viv x.com
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