Futuro Nazionale la strategia di Vannacci per superare la Lega | giovani nelle piazze e riciclati della politica Così crescono comitati e iscritti

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento Futuro Nazionale sta adottando una strategia che mira a superare la presenza della Lega attraverso l’organizzazione di giovani nelle piazze e l’inserimento di figure provenienti dalla politica esperta. Tra gli aderenti si definiscono “futuristi”, richiamando il poeta e artista del XX secolo. Nei materiali distribuiti, sia in formato cartaceo che sui social, sono presenti termini come “virtù”, “entusiasmo” e “vitalità”, utilizzati per promuovere il movimento e attrarre nuovi iscritti.

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Tra loro si chiamano “futuristi”, chiaro riferimento a Filippo Tommaso Marinetti. E infatti tra opuscoli e social campeggiano parole come “virtù”, “entusiasmo”, “vitalità”. Lui, però, è “il Generale”. Con la g maiuscola. La venerazione è evidente: nelle piazze, ai comizi, o quando si chiacchiera al telefono con gli iscritti. Il culto della personalità ma anche della persona: non a caso Roberto Vannacci, impegnatissimo in una campagna elettorale senza fine, tra una tappa e l’altra mostra il corpo semi-nudo per il tuffo di Capodanno (la memoria storica, per ovvie analogie, ci riporta alle immagini di Mussolini che raccoglie il grano ). Ma ci sono i fatti, ora, che suggeriscono qualcosa di più di una suggestione: Futuro Nazionale sta arrivando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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