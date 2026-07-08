La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per un giornalista e leader di un movimento politico, nell’ambito di un’indagine che coinvolge reati di natura economico-finanziaria. L’indagine si concentra su come avrebbe gestito alcuni soldi, con l’accusa di aver utilizzato i fondi in modo improprio. La vicenda sta attirando l’attenzione del mondo politico e mediatico, causando ripercussioni sulle figure coinvolte.

L’inchiesta aperta dalla Procura di Roma scuote il mondo politico e mediatico. Al centro dell’indagine c’è il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento che ipotizza diversi reati di natura economico-finanziaria. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza al termine di un’articolata attività investigativa che si è concentrata su un progetto denominato “Scommessa Collettiva”. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema avrebbe consentito di raccogliere ingenti somme di denaro da numerosi privati, ai quali sarebbero stati prospettati rendimenti elevati attraverso investimenti collegati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Come usava i soldi”. Indagine Scommessa collettiva, le accuse a Mario Adinolfi

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Cos'è la scommessa collettiva di Mario Adinolfi al centro dell'indagine per truffa e dell'inchiesta de Le IeneMario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per truffa ed evasione fiscale.

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