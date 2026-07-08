come una newsletter ma di carta

Ogni mese, migliaia di persone in tutto il mondo attendono con entusiasmo l’arrivo di buste decorate a mano nella loro cassetta delle lettere. Gli “snail mail club” consentono di sostenere artisti e autori attraverso un abbonamento mensile, ricevendo in cambio lettere, illustrazioni e altre creazioni. Questa pratica, simile a una newsletter cartacea, sta riscuotendo crescente interesse tra chi cerca un modo più personale e tangibile di comunicare.

Gli "snail mail club" permettono di sostenere artisti e autori con un abbonamento mensile e ricevere in cambio lettere, illustrazioni e altre creazioni Ogni mese migliaia di persone in tutto il mondo aspettano che nella cassetta delle lettere compaiano delle buste decorate a mano. Dentro ci possono trovare una lettera battuta a macchina o scritta a penna, un’illustrazione originale oppure adesivi, ricette, fotografie, segnalibri, piccoli calendari, idee di attività da svolgere quel mese, poesie o racconti inediti. A preparare e spedire tutto sono illustratori, artisti, fotografi e scrittori che gestiscono il progetto da casa e lo finanziano con degli abbonamenti che si aggirano in media tra i 10 e i 15 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Physical Newsletter That Brings France to Your Door

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