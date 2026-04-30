Vuole attivare una carta prepagata alle Poste ma esibisce un documento contraffatto

Da casertanews.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di attivare una carta prepagata presso un ufficio postale, ma ha presentato un documento di identità contraffatto. Gli operatori hanno notato la contraffazione e hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari per le verifiche del caso. La persona è stata quindi fermata e condotta in caserma per ulteriori accertamenti.

Voleva attivare una carta prepagata “Postepay Evolution” ma allo sportello dell'ufficio postale ha presentato una carta d'identità visibilmente contraffatta e così gli operatori hanno immediatamente allertato i carabinieri.E' accaduto nel pomeriggio di ieri (29 aprile) presso l’ufficio postale di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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