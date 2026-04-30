Vuole attivare una carta prepagata alle Poste ma esibisce un documento contraffatto

Un uomo ha tentato di attivare una carta prepagata presso un ufficio postale, ma ha presentato un documento di identità contraffatto. Gli operatori hanno notato la contraffazione e hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari per le verifiche del caso. La persona è stata quindi fermata e condotta in caserma per ulteriori accertamenti.

Voleva attivare una carta prepagata “Postepay Evolution” ma allo sportello dell'ufficio postale ha presentato una carta d'identità visibilmente contraffatta e così gli operatori hanno immediatamente allertato i carabinieri.E' accaduto nel pomeriggio di ieri (29 aprile) presso l’ufficio postale di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Presenta una carta d’identità falsa alle Poste: archiviato il caso perché era fatta troppo maleHa esibito un documento falso così dozzinale da non essere degno nemmeno di un processo: è stato archiviato dal giudice il caso del cittadino 30enne... In arrivo da Cipro, passaporto spagnolo: fermato col documento contraffattoStraniero, proveniente da Cipro e con passaporto spagnolo: qualcosa non tornava agli agenti specializzati nel controllo documentale internazionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Revolut: App, conto e carte, cos'è, come funziona quanto costa; Carte prepagate da richiedere ad aprile 2026; Come recuperare il PUK della Carta di Identità Elettronica (CIE); Carta d’Identità Elettronica (CIE): ogni mercoledì mattina uno sportello per chi ha ancora la carta d’identità cartacea. Quanto tempo ci vuole per attivare un ampliamento fotovoltaico a livello burocratico - facebook.com facebook