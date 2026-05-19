Una newsletter per 20mila docenti

Una società specializzata in abbonamenti ai musei ha annunciato la creazione di una newsletter rivolta a circa 20.000 insegnanti. In collaborazione con Focus Junior, sarà realizzata una serie di newsletter dedicate agli educatori, con l’obiettivo di offrire contenuti legati ai siti UNESCO della Lombardia. Due numeri speciali del magazine saranno pubblicati rispettivamente ad agosto e a settembre, con focus specifici sui patrimoni culturali della regione. La pubblicazione si inserisce in un piano di comunicazione rivolto al mondo della scuola.

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Abbonamento Musei realizzerà inoltre, in collaborazione con Focus Junior, una serie di newsletter rivolte a circa 20mila insegnanti e due numeri speciali del magazine dedicati ai siti Unesco lombardi, in uscita in agosto e in settembre. Il programma proseguirà, in concomitanza con la ripresa delle lezioni nelle scuole, dopo la pausa estiva con una giornata di studio dedicata alla condivisione delle migliori pratiche, con particolare attenzione ai temi della didattica inclusiva e delle attività rivolte ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una newsletter per 20mila docenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Radiostuni News del 16/04/2026 Sullo stesso argomento Supplenze docenti a.s. 2026/27: quali altre domande bisognerà presentare? Iscriviti gratuitamente alla newsletterUn riepilogo delle procedure in vista dei mesi primaverili ed estivi, quando si comincia a pensare già al prossimo anno scolastico. Bonifico di quasi 20mila euro a una sconosciuta: era una truffaL'attività investigativa è scaturita dalla denuncia di un cittadino del capoluogo molisano che, a seguito della ricezione di un sms dal proprio...