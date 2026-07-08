Una persona dispersa in montagna ha spiegato che in caso di smarrimento bisogna fermarsi subito, evitare azioni impulsive, trovare un riparo e indossare indumenti di colori vivaci. Ha inoltre sottolineato che raccogliere erbe o bacche può essere pericoloso, poiché non sempre sono commestibili o sicure. La persona ha alle spalle numerose operazioni di ricerca e conosce bene le strategie di sopravvivenza in questi casi.

Ancona, 8 luglio 2026 – Ha alle spalle una lunga esperienza nelle operazioni di ricerca in montagna e conosce come pochi i comportamenti che salvano la vita quando un'escursione prende una piega sbagliata. Roberto Bolza, consigliere nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha accettato di analizzare con noi la vicenda di Davide e Chiara, i due anconetani sopravvissuti sei giorni tra le Dolomiti, per trarne una lezione utile a chiunque metta piede su un sentiero. Da esperto, cosa hanno fatto di giusto i due escursionisti? "Si sono comportati in modo ottimale. In primo luogo, erano in condizioni atletiche adeguate all'impegno. Sapevano di poter reggere un itinerario di una ventina di chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sopravvivere persi in montagna: “Fermatevi, mai agire d’istinto. Trovate un rifugio e vestite abiti sgargianti. Erbe e bacche? Un rischio”

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