Un progetto chiamato ‘Staffetta rifugio’ promosso dal Cai coinvolge giovani e montagna. Durante le attività, studenti di terza media si immergono nel bosco e partecipano a escursioni in quota. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela ambientale e sulla conoscenza del territorio alpino. Le uscite prevedono camminate e momenti di studio sul campo, con il coinvolgimento di volontari e esperti del settore. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche legali durante le attività.

"Entriamo nel bosco e finalmente inizia la nostra ultima gita di terza media". È con questa frase che molti studenti delle classi terze dell’I.C. Ferrari di Pontremoli, Filattiera e Arpiola hanno affrontato la partecipazione al Progetto Staffetta Rifugio 2026, realizzato grazie alle sezioni Cai di Pontremoli, Bagnone e Filattiera nell’ambito del percorso nazionale Cai Scuola. Un progetto che non è solo un’uscita didattica, ma un vero laboratorio di crescita, dove la montagna diventa spazio educativo. Un tassello del più ampio Progetto Ermes, modello di collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio per formare giovani consapevoli e capaci di leggere il mondo che li circonda. Alla domanda su cosa li abbia colpiti di più, i ragazzi non hanno dubbi: l’accoglienza delle guide Cai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La montagna e le nuove generazioni. Progetto ’Staffetta rifugio’ con il Cai

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