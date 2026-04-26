In alcune zone di montagna, molte imprese segnalano problemi di connessione internet lenta o assente, rendendo difficile il lavoro quotidiano. La copertura mobile in queste aree è spesso insufficiente o inesistente, creando ostacoli per le attività sul territorio. Inoltre, i cantieri presenti nelle zone interessate spesso si trovano in ritardo rispetto ai piani stabiliti a causa di questi problemi tecnici.

Imprese senza connessione veloce o addirittura senza nemmeno sufficiente copertura mobile. Cantieri, quando presenti, in ritardo. E troppe zone d’ombra in montagna, con la Regione ridotta a sola "spettatrice". è la denuncia che arriva da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione che, sulle risultanze della relazione ricevuta dalla Direzione generale risorse a seguito di interrogazione sulla connettività in Emilia-Romagna, annuncia che presenterà una risoluzione ad hoc. "Un bollettino di ritardi e promesse mancate – dice –. Il documento parla chiaro: i piani nazionali e privati hanno accumulato ritardi e rimandi ripetuti....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Zone d’ombra in montagna, agire subito"

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