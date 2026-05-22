Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro

Due meloni sono stati venduti a un prezzo totale di 31.400 euro. Sono noti per la loro polpa molto dolce e sono considerati tra i frutti più costosi sul mercato. Questo prezzo elevato ha attirato l’attenzione di molti, considerando che non si tratta di una vendita occasionale. La cifra rappresenta un livello di acquisto insolito per un singolo frutto, e la notizia ha fatto discutere tra gli esperti di settore e gli appassionati di frutta di alta qualità.

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