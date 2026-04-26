Per riconsiderare un procedimento giudiziario, è necessario presentare elementi nuovi che possano influenzare l'esito del caso. Finora, le richieste di riapertura sono state respinte perché non sono stati individuati dati sufficienti a modificare le decisioni precedenti. La Corte costituzionale e altre autorità giudiziarie hanno valutato le istanze, ma senza riscontrare le condizioni per riaprire il procedimento. Nessun nuovo elemento ha portato a un riesame completo del caso.

Dopo 19 anni la storia di Garlasco potrebbe essere riscritta. Daccapo. I condizionali sono d’obbligo in questa fase, ma l’ipotesi di una revisione del processo che ha portato alla condanna a 16 anni di Alberto Stasi solleva molti interrogativi, soprattutto sulle prove che ha in mano (e non ha ancora svelato) la procura di Pavia che da un anno a questa parte sta indagando Andrea Sempio nel nuovo filone dell’indagine sul delitto di Chiara Poggi., Da una parte i pm pavesi sarebbero pronti a notificare l’avviso di conclusione indagini all’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e dall’altra sarebbe pronta l’informativa da recapitare nelle mani della Procura generale di Milano, a cui spetterà l’onere di valutare se dalle indagini emergano elementi che giustifichino la richiesta di una revisione del procedimento o meno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Come funziona la revisione di un processo? Cosa può scagionare Stasi (e perché i tentativi finora sono stati bocciati)

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