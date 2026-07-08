Come si muove il traffico a Firenze lo studio del consulente | il 56% usa l’auto il 27% bus e tram

Il traffico a Firenze vede il 56% di persone usare l’auto, mentre il 27% opta per bus e tram. In nove mesi è stato raccolto un grande volume di dati sulla mobilità cittadina. Questi numeri servono a pianificare interventi per migliorare gli spostamenti dei residenti.

Un’enorme mole di dati raccolti in nove mesi per fare una fotografia dettagliata della mobilità di Firenze. E porre così le basi per interventi che permettano ai fiorentini di potersi muovere meglio in città. È stato presentato ieri lo studio conoscitivo — condotto dal «superconsulente» ingaggiato da Palazzo Vecchio, l’ingegner Stefano Ciurnelli — che sarà alla base del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, pronto entro fine anno. L’obiettivo non è nuovo, ovvero ridurre gli ingorghi puntando sulla mobilità alternativa, tra mezzi pubblici, bici e spostamenti a piedi. Quel che cambia sono le informazioni che permetteranno alla politica di fare scelte in base ai numeri del traffico, dei parcheggi, degli incidenti, delle distanze da percorrere, di negozi, scuole, illuminazione, telecamere. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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