Nuovi lavori del tram su via Marina a Napoli cantieri per un mese | piano traffico deviati i bus

Sono iniziati i lavori sulla via Marina a Napoli per la realizzazione della linea del tram del mare. I cantieri resteranno attivi per circa un mese, fino a giugno. Durante questo periodo, i mezzi pubblici saranno deviati lungo percorsi alternativi per consentire le operazioni di costruzione. La modifica alla viabilità riguarda principalmente le linee di bus che transitano nell’area interessata dai lavori.

Nuovi cantieri su via Marina per la linea del tram del mare. Mezzi pubblici deviati. Lavori fino a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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