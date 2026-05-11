Nuovi lavori del tram su via Marina a Napoli cantieri per un mese | piano traffico deviati i bus

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori sulla via Marina a Napoli per la realizzazione della linea del tram del mare. I cantieri resteranno attivi per circa un mese, fino a giugno. Durante questo periodo, i mezzi pubblici saranno deviati lungo percorsi alternativi per consentire le operazioni di costruzione. La modifica alla viabilità riguarda principalmente le linee di bus che transitano nell’area interessata dai lavori.

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Nuovi cantieri su via Marina per la linea del tram del mare. Mezzi pubblici deviati. Lavori fino a giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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