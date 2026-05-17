Incidente a Firenze traffico bloccato in viale Gramsci dopo lo scontro fra bus e auto

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 14 di oggi, domenica 17 maggio, si è verificato un incidente in viale Gramsci, nei pressi della scuola Carducci a Firenze. L’incidente ha coinvolto un autobus e un’auto, causando il blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con ripercussioni sulla viabilità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 17 maggio 2026 – Incidente intorno alle 14 di oggi, domenica 17 maggio, in viale Gramsci all’altezza della scuola Carducci. Coinvolti un autobus di Autolinee Toscane e un’auto all’interno della quale pare si trovassero alcuni turisti. Nello scontro la macchina è rimasta a contrasto tra il bus e alcune reti che separano la carreggiata dal cantiere in corso. Il mezzo è rimasto così bloccato, senza possibilità di fare manovra. Conseguentemente si sono create lunghe code sul tratto di strada che conduce a piazza Beccaria. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha appunto provocato gravi disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente a firenze traffico bloccato in viale gramsci dopo lo scontro fra bus e auto
© Lanazione.it - Incidente a Firenze, traffico bloccato in viale Gramsci dopo lo scontro fra bus e auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Capannori, incidente stradale: muore dopo lo scontro fra bus e auto a Lammari. Ferita una donnaCAPANNORI (UCCA) – Un uomo di 63 anni è morto, oggi 30 marzo 2026, in un incidente stradale, a Capannori, nel viale Europa località Lammari, in...

Leggi anche: Firenze: muore ciclista nello scontro con un camion sul viale Gramsci. Traffico nel caos

incidente a firenze trafficoFiamme e fumo nero in FiPiLi: auto vanno a fuoco dopo l’incidente, caos trafficoLo scontro è avvenuto nel comune di Lastra a Signa, in direzione mare. Gli occupanti dei veicoli sono riusciti a scendere, poi sono stati soccorsi dal personale sanitario. Lunghe code ... lanazione.it

incidente a firenze trafficoIncidente sulla A1 Direttissima, chiuso il tratto verso Firenze: fino a 4 km di codaIncidente sulla A1, lungo la Direttissima. Il sinistro, che avrebbe coinvolto quattro mezzi pesanti, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web