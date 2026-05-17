Poco dopo le 14 di oggi, domenica 17 maggio, si è verificato un incidente in viale Gramsci, nei pressi della scuola Carducci a Firenze. L’incidente ha coinvolto un autobus e un’auto, causando il blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con ripercussioni sulla viabilità locale.

Firenze, 17 maggio 2026 – Incidente intorno alle 14 di oggi, domenica 17 maggio, in viale Gramsci all’altezza della scuola Carducci. Coinvolti un autobus di Autolinee Toscane e un’auto all’interno della quale pare si trovassero alcuni turisti. Nello scontro la macchina è rimasta a contrasto tra il bus e alcune reti che separano la carreggiata dal cantiere in corso. Il mezzo è rimasto così bloccato, senza possibilità di fare manovra. Conseguentemente si sono create lunghe code sul tratto di strada che conduce a piazza Beccaria. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha appunto provocato gravi disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Firenze, traffico bloccato in viale Gramsci dopo lo scontro fra bus e auto

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