Fabio Maria Damato a Lucarelli | Dimissioni a Chiara Ferragni in auto poi ci siamo persi Mai cacciato Fedez a Sanremo

Fabio Maria Damato, ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli, ha rivelato di aver assistito a Chiara Ferragni mentre si dimetteva in auto, poi si sono persi di vista. Ha negato di aver cacciato Fedez dal palco di Sanremo, precisando che non ci sono stati conflitti con l'artista. Inoltre, ha affermato di aver scritto il monologo di Sanremo, ma di essere rimasto perplesso sulla sua interpretazione.

A Burnout Podcast con Selvaggia Lucarelli, Fabio Maria Damato rompe il silenzio: "Il monologo di Sanremo lo ha scritto Chiara, io ero perplesso. Mai cacciato Fedez dal camerino". Dopo il Festival il blackout, poi l'addio: "Le diedi le dimissioni in auto, mi disse solo ok. Non c’è mai stato un chiarimento nonostante io l’abbia sollecitato più volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pandoro Gate, l’ex braccio destro della Ferragni, Fabio Maria Damato, svuota il sacco da Selvaggia Lucarelli – Il videoA due anni dal caso noto come Pandoro Gate, Fabio Maria Damato, ex manager e collaboratore di Chiara Ferragni, ha rilasciato una intervista a...

Francesca Manzini: “Ho lavorato per Selvaggia, poi mi ha licenziata”, Lucarelli replica: “Mai stata assunta”Francesca Manzini ha dichiarato di aver collaborato con Selvaggia Lucarelli circa dieci anni fa e di essere stata successivamente licenziata.

Temi più discussi: Pandoro Gate, l'ex braccio destro della Ferragni, Fabio Maria Damato, vuota il sacco da Selvaggia Lucarelli - Il video; Mi hanno offerto soldi, li ho rifiutati: l'ex manager di Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo anni (e lo fa con Selvaggia Lucarelli); Fabio Maria Damato ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli: Ho scelto io di venire qua per parlarti; Pandoro Gate l’ex braccio destro della Ferragni Fabio Maria Damato svuota il sacco da Selvaggia Lucarelli – Il video.

Chi è Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni x.com

Fabio Maria Damato a Lucarelli: Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a SanremoA Burnout Podcast con Selvaggia Lucarelli, Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Il monologo di Sanremo lo ha scritto Chiara, io ero perplesso ... fanpage.it

Fabio Maria Damato rompe il silenzio: Chiara Ferragni? Dopo Sanremo non ci siamo parlati per settimane, era in blackout. Ecco come è finita tra noiFabio Maria Damato rompe il silenzio a distanza di anni dallo scoppio del Pandoro Gate. E sceglie di farlo proprio davanti a chi quel vaso ... msn.com