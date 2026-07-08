Colpo del BCL | torna Carlo Balducci

Arriva il primo acquisto del Basket Ball Club Lucca per la stagione 2026-2027 in B Nazionale. Si tratta di Carlo Balducci, guardiaala di 196 centimetri, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita e un personale di 16, con percentuali da gran giocatore, con il 38% da tre, il 59% da due e il 73% ai liberi. Ha iniziato con le giovanili del BCL per esordire sempre a Lucca da giovanissimo in C gold poi si è spostato a Ferrara per far parte della under 18 eccellenza, girando con oltre 15 punti a partite. Sempre a Ferrara ha potuto esordire in serie A2, l’anno successivo si trasferì alla Pallacanestro Molinella, poi successivamente a Cassino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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