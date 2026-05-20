Torna la Fiera del libro e del fumetto usato a Campi Bisenzio con Carlo Conti super ospite

Da firenzetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera del libro e del fumetto usato torna a Campi Bisenzio con un’edizione speciale nel 2026. L’evento, intitolato “Rleggo”, è organizzato dall’Antica Società del Buon Umore e gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune locale. Tra i punti di interesse di questa edizione, la presenza di un ospite molto noto, che attirerà sicuramente l’attenzione dei partecipanti. La manifestazione si svolge nella tradizionale sede e prevede numerose esposizioni di volumi e fumetti usati.

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E’ davvero un’edizione super quella 2026 di “Rleggo”, la Fiera del libro e del fumetto usato promossa dall’Antica Società del Buon Umore con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Campi Bisenzio. L’appuntamento è per il 22 e il 23 maggio e il programma messo a punto dal direttore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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