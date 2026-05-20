Torna la Fiera del libro e del fumetto usato a Campi Bisenzio con Carlo Conti super ospite

La Fiera del libro e del fumetto usato torna a Campi Bisenzio con un’edizione speciale nel 2026. L’evento, intitolato “Rleggo”, è organizzato dall’Antica Società del Buon Umore e gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune locale. Tra i punti di interesse di questa edizione, la presenza di un ospite molto noto, che attirerà sicuramente l’attenzione dei partecipanti. La manifestazione si svolge nella tradizionale sede e prevede numerose esposizioni di volumi e fumetti usati.

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