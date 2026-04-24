Eccellenza toscana a Roma | Balducci e Casini sono Maestri del Made in Italy

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è tenuta una cerimonia in cui sono stati premiati due professionisti toscani con il riconoscimento di Maestri del Made in Italy. La cerimonia ha visto la consegna di un premio a Katia Balducci e Carla Casini, riconoscendone il ruolo nella promozione e diffusione dell’eccellenza produttiva della regione. Il premio intende valorizzare l’integrazione tra la produzione di alta qualità e la formazione di nuovi professionisti.

? Cosa sapere Katia Balducci e Carla Casini ricevono il premio Maestro del Made in Italy a Roma.. Il riconoscimento premia l'integrazione tra eccellenza produttiva toscana e formazione di nuovi professionisti.. A Roma, nella giornata di ieri 23 aprile, Katia Balducci e Carla Casini sono state premiate con il riconoscimento Maestro del made in Italy, un traguardo che celebra l’eccellenza produttiva italiana e la capacità di trasmettere il saper fare alle nuove generazioni. Il prestigioso evento, organizzato dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy con il supporto diretto del Ministero delle imprese e del made in Italy insieme al Ministero dell’istruzione e del merito, ha messo sotto i riflettori due figure chiave dell’economia toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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