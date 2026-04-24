Eccellenza toscana a Roma | Balducci e Casini sono Maestri del Made in Italy

A Roma si è tenuta una cerimonia in cui sono stati premiati due professionisti toscani con il riconoscimento di Maestri del Made in Italy. La cerimonia ha visto la consegna di un premio a Katia Balducci e Carla Casini, riconoscendone il ruolo nella promozione e diffusione dell’eccellenza produttiva della regione. Il premio intende valorizzare l’integrazione tra la produzione di alta qualità e la formazione di nuovi professionisti.

? Cosa sapere Katia Balducci e Carla Casini ricevono il premio Maestro del Made in Italy a Roma.. Il riconoscimento premia l'integrazione tra eccellenza produttiva toscana e formazione di nuovi professionisti.. A Roma, nella giornata di ieri 23 aprile, Katia Balducci e Carla Casini sono state premiate con il riconoscimento Maestro del made in Italy, un traguardo che celebra l’eccellenza produttiva italiana e la capacità di trasmettere il saper fare alle nuove generazioni. Il prestigioso evento, organizzato dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy con il supporto diretto del Ministero delle imprese e del made in Italy insieme al Ministero dell’istruzione e del merito, ha messo sotto i riflettori due figure chiave dell’economia toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenza toscana a Roma: Balducci e Casini sono Maestri del Made in Italy Notizie correlate Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha... L’eccellenza siciliana conquista Roma: il Made in Italy brilla a MarguttaLe eccellenze artigianali siciliane hanno saputo imporsi nel cuore di Roma durante il fine settimana trascorsa tra il 14 e il 16 aprile, all’interno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ecco i Maestri del Made in Italy: il premio all’eccellenza autentica; Premiati 19 Maestri del Made in Italy: innovazione e tradizione al servizio dell’eccellenza nazionale; Giornata del Made in Italy - 2026; Made in Italy, Urso e Valditara premiano i 19 imprenditori che incarnano l’eccellenza del Paese. Ecco i Maestri del Made in Italy: il premio all’eccellenza autenticaDall’aceto Ponti all’aerospazio di Manta, dalla grappa Poli alla moda di Santoni: uomini e donne custodi del saper fare, insigniti del primo premio ... repubblica.it Premiati 19 Maestri del Made in Italy: innovazione e tradizione al servizio dell’eccellenza nazionaleUn riconoscimento a imprenditori che custodiscono il sapere artigianale e lo rinnovano, rafforzando l’identità e la competitività del Made in Italy nel contesto globale. ilsole24ore.com Oggi ho preso parte alla cerimonia “Premio Maestro del Made in Italy” alla presenza di numerosi studenti. Durante la premiazione abbiamo reso merito ai “maestri” del lavoro, dell’impresa, della creatività, autentici esempi della grandezza del Made in Italy e fo facebook “Le mie sincere congratulazioni a questi maestri che oggi sono stati premiati”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha aperto la cerimonia del Premio Maestro del Made in Italy, sottolineando il valore di chi og… x.com