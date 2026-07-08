Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione ieri nel litorale domizio, sequestrando diverse attività considerate legate al nuovo clan dei Casalesi. Sono stati posti sotto sequestro ingenti somme di denaro e attività commerciali, ritenute coinvolte in racket, scommesse illegali e riciclaggio. L’intervento mira a bloccare l’espansione di un gruppo che si definisce come gli “eredi di Sandokan”.

Fiumi di denaro, prevenire da racket e scommesse, reinvestiti anche in note attività del litorale domitio. Con l’operazione messa a segno ieri, gli inquirenti hanno fermato l’ascesa degli “eredi di Sandokan”. Nel blitz della direzione investigativa di Napoli sono state arrestate 12 persone, ritenuto appartenenti alla fazione Russo-Schiavone del clan dei Casalesi. Secondo l’inchiesta dalla procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri, al vertice c’erano Costantino e Nohak Russo, 35 anni il primo, appena 22 il secondo, figli del boss Giuseppe "il Padrino". Il primo, in particolare, contando su un esercito di prestanome quasi al di sopra di ogni sospetto, aveva messo in moto un'imponente macchina per ripulire i soldi sporchi della droga e delle estorsioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Colpo al nuovo clan dei Casalesi, sigilli a note attività del litorale domizio

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