Dal clan dei Casalesi al business dello spaccio | nipote del ras ' Malapelle' coinvolto nell' inchiesta
Un uomo di 48 anni di Frignano è stato coinvolto in un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Salerno. L’indagine riguarda un’associazione a delinquere che si occupa di spaccio di droga nel salernitano. La questione collega il suo nome a un passato legato al clan dei Casalesi, con riferimenti anche a un legame familiare con un noto ras locale. La procura ha avviato verifiche sulle attività illecite.
Dal clan dei Casalesi al business della droga nel salernitano. E’ la parabola di Tommaso Tirozzi, 48enne di Frignano, coinvolto nell’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Salerno, su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti che nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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