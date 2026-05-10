Dal clan dei Casalesi al business dello spaccio | nipote del ras ' Malapelle' coinvolto nell' inchiesta

Un uomo di 48 anni di Frignano è stato coinvolto in un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Salerno. L’indagine riguarda un’associazione a delinquere che si occupa di spaccio di droga nel salernitano. La questione collega il suo nome a un passato legato al clan dei Casalesi, con riferimenti anche a un legame familiare con un noto ras locale. La procura ha avviato verifiche sulle attività illecite.

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