Parenti ' vicini' al clan dei Casalesi la svolta al Consiglio di Stato per un imprenditore bufalino

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Giovanni Pescatore, ha deciso sul ricorso di un’azienda bufalina di Santa Maria la Fossa contro la Prefettura di Caserta e Agrorinasce, l’Agenzia per l’innovazione. La vicenda riguarda presunti legami tra parenti vicini al clan dei Casalesi e l’impresa coinvolta. I legali che assistono l’azienda sono Dario Di Nardo e Paolo Raimondo. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso.

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Giovanni Pescatore, si è pronunciata sul ricorso presentato da un'azienda bufalina di Santa Maria la Fossa, rappresentata dai legali Dario Di Nardo e Paolo Raimondo, contro la Prefettura di Caserta e Agrorinasce Agenzia per l'innovazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiTempo di lettura: 2 minutiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta)... Omicidio Matteo Tesorello, ucciso e poi bruciato: svolta dopo 22 anni, tre arresti nel clan dei CasalesiGli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al...