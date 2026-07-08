Colonne del palazzo piegate crolla tutto Paura in pieno centro zona isolata ed evacuata

Da caffeinamagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un edificio nel centro città ha subito il piegamento delle colonne portanti, causando il crollo di parte della struttura. L’intera zona è stata evacuata e messa sotto sequestro, con un’area delimitata al pubblico. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione, che è considerata molto delicata. Un grattacielo è sotto osservazione, mentre le operazioni di controllo proseguono senza sosta per valutare eventuali rischi aggiuntivi.

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Un grattacielo sotto stretta osservazione, un’intera area interdetta al pubblico e un piano di monitoraggio attivo senza sosta. Sono ore di forte tensione dove le autorità stanno seguendo con la massima attenzione l’evoluzione di una situazione considerata estremamente delicata. L’obiettivo è scongiurare qualsiasi rischio per residenti, lavoratori e passanti. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente, predisponendo un vasto cordone di sicurezza attorno all’edificio interessato. Nel frattempo, tecnici e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche continue attraverso strumenti di ultima generazione, mentre l’intera zona resta sorvegliata in attesa di capire se la struttura possa essere definitivamente messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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