Un edificio nel centro città ha subito il piegamento delle colonne portanti, causando il crollo di parte della struttura. L’intera zona è stata evacuata e messa sotto sequestro, con un’area delimitata al pubblico. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione, che è considerata molto delicata. Un grattacielo è sotto osservazione, mentre le operazioni di controllo proseguono senza sosta per valutare eventuali rischi aggiuntivi.

Un grattacielo sotto stretta osservazione, un’intera area interdetta al pubblico e un piano di monitoraggio attivo senza sosta. Sono ore di forte tensione dove le autorità stanno seguendo con la massima attenzione l’evoluzione di una situazione considerata estremamente delicata. L’obiettivo è scongiurare qualsiasi rischio per residenti, lavoratori e passanti. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente, predisponendo un vasto cordone di sicurezza attorno all’edificio interessato. Nel frattempo, tecnici e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche continue attraverso strumenti di ultima generazione, mentre l’intera zona resta sorvegliata in attesa di capire se la struttura possa essere definitivamente messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Colonne del palazzo piegate, crolla tutto”. Paura in pieno centro, zona isolata ed evacuata

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