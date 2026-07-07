Manhattan paura per un grattacielo in ristrutturazione | colonne piegate e rischio di crollo – Il video

Un grattacielo in ristrutturazione a Manhattan è stato evacuato dopo che alcune colonne portanti si sono piegate, creando il rischio di crollo. Il cedimento strutturale è stato documentato in un video diffuso nelle ultime ore. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause del cedimento. La struttura rimane sotto osservazione.

Un grattacielo in ristrutturazione nel cuore di Manhattan è stato evacuato dopo il cedimento strutturale di alcune colonne portanti. L’edificio, al 235 East 42nd Street, tra la Second e la Third Avenue, è l’ex quartier generale globale della società farmaceutica Pfizer ed è attualmente al centro di un grande progetto di riconversione: da uffici si passerà a 1.600 appartamenti. Secondo i vigili del fuoco di New York, l’allarme è scattato poco prima delle 8, ora locale, quando sono arrivate segnalazioni di mattoni caduti dal palazzo e gli operai hanno notato problemi strutturali ai piani alti. I controlli hanno evidenziato due colonne portanti piegate tra il 21esimo e il 22esimo piano e il cedimento di alcuni solai tra il 21esimo e il 26esimo piano. 🔗 Leggi su Open.online

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