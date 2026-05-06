Crolla cornicione di 4 metri | paura in pieno centro strada chiusa

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, una porzione di cornicione lunga circa quattro metri si è staccata da un edificio nel centro di Genova, provocando l’interruzione del traffico stradale. L’incidente si è verificato in via Fieschi, creando momenti di paura tra i passanti presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi ulteriori.

Tragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione lunga circa 4 metri da un palazzo. È successo poco prima delle 16.Momenti di paura ma, per fortuna, il cornicione è atterrato sul marciapiede e non.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro Crolla cornicione in via Gelso: i vigili urbani chiudono la stradaMomenti di tensione, oggi pomeriggio, in via Gelso a Salerno, dove sarebbe caduto un cornicione e dei calcinacci da un palazzo. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Crolla cornicione in via Gelso: i vigili urbani chiudono la strada; Evasione fiscale da 166 milioni. Roma, paura a Trastevere: crolla cornicione di un palazzo. Pioggia di detriti e strada transennataPaura nel cuore di Trastevere. Alcune sere fa, nel quartiere della movida romana tra via Giggi Zanazzo e via Giulio Cesare Santini, è crollato un intero cornicione da un antico palazzo. Commercianti e ... adnkronos.com Cornicione crollato a Trastevere, in corso lavori messa in sicurezza dell'areaSono in corso i lavori di messa in sicurezza del palazzo tra via Giggi Zanazzo e via Giulio Cesare Santini, nel cuore del quartiere romano di Trastevere, interessato venerdì scorso dal crollo di un ... adnkronos.com Arrivavano a marzo. Una su tre non è più tornata. E tu lo sapevi già, anche senza saperlo. Ogni anno un po' meno fili occupati sopra la stalla. Un po' meno il loro grido stretto verso sera. Un po' meno quel casino sotto il cornicione che tua madre chiamava fasti - facebook.com facebook