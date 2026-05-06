Crolla cornicione di 4 metri | paura in pieno centro strada chiusa

Da genovatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, una porzione di cornicione lunga circa quattro metri si è staccata da un edificio nel centro di Genova, provocando l’interruzione del traffico stradale. L’incidente si è verificato in via Fieschi, creando momenti di paura tra i passanti presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi ulteriori.

Tragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione lunga circa 4 metri da un palazzo. È successo poco prima delle 16.Momenti di paura ma, per fortuna, il cornicione è atterrato sul marciapiede e non.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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